Эксперт назвал вклады, которые больше не стоит держать

Вкладчикам стоит пересмотреть свои долгосрочные депозиты, особенно если их доходность ниже текущих рыночных ставок. Об этом «Прайму» рассказал руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа‑Форекс» Александр Шнейдерман.

— Если говорить о том, с каких вкладов разумно снимать деньги, то в первую очередь речь идет о низкодоходных старых депозитах, а также о вкладах, где ставка после пролонгации существенно снизилась. Нередко банки автоматически продлевают договор уже на менее выгодных условиях, и клиенты это замечают не сразу, — пояснил эксперт.

По словам Шнейдермана, сейчас наибольший спрос — на краткосрочные вклады сроком от 2 до 6 месяцев. Они позволяют получить высокую фиксированную доходность и сохранить гибкость. Долгосрочные депозиты на один‑три года становятся менее популярными, особенно если ставка по ним ниже рыночной.

Эксперт советует не держать крупную сумму в одном вкладе без диверсификации и внимательно следить за условиями пролонгации.

Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших банках России в первой декаде апреля 2026 года снизилась до 13,43% годовых.

Рената Валеева