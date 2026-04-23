Новости экономики

07:30 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

В «Опоре России» ждут снижения ставки ЦБ до 14%

21:28, 23.04.2026

Половине малых и средних предпринимателей банки отказывают в кредитах из-за рисков

В «Опоре России» ждут снижения ставки ЦБ до 14%
Фото: Рената Валеева

Ключевая ставка на ближайшем заседании ЦБ может быть снижена с 15 до 14% годовых, заявил президент «Опоры России» Александр Калинин. Это даст позитивный сигнал экономике, пишет ТАСС.

По его словам, половине малых и средних предпринимателей банки отказывают в кредитах. Эффект от смягчения политики ЦБ проявится через полгода, но кассовые разрывы у бизнеса есть уже сейчас.

Ариана Ранцева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Экономика

Новости партнеров

Фондовый рынок
  • Татнефть603.1
  • Нижнекамскнефтехим74.55
  • Казаньоргсинтез63
  • КАМАЗ76.1
  • Нижнекамскшина39.45
  • Таттелеком0.756