В «Опоре России» ждут снижения ставки ЦБ до 14%
Половине малых и средних предпринимателей банки отказывают в кредитах из-за рисков
Ключевая ставка на ближайшем заседании ЦБ может быть снижена с 15 до 14% годовых, заявил президент «Опоры России» Александр Калинин. Это даст позитивный сигнал экономике, пишет ТАСС.
По его словам, половине малых и средних предпринимателей банки отказывают в кредитах. Эффект от смягчения политики ЦБ проявится через полгода, но кассовые разрывы у бизнеса есть уже сейчас.
