ЦБ поднял курс доллара до 74,99 рубля на 23 апреля

18:38, 22.04.2026

Курс евро повышен на 20,74 копейки — до 87,97 рубля, курс юаня вырос на 4,8 копейки, до 10,99 рубля

Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 23 апреля 2026 года.

Курс доллара США повышен на 40,98 копейки и составил 74,9995 рубля.

Курс евро вырос на 20,74 копейки — до 87,9733 рубля. Официальный курс китайского юаня увеличился на 4,8 копейки, достигнув 10,9931 рубля.

Ариана Ранцева

Читайте также
