Индекс МосБиржи превысил 2 760 пунктов на торгах в среду
Российский рынок акций в среду подрос вслед за металлами и нефтью из-за неопределенности с мирными переговорами США и Ирана и временным перемирием сторон. Индекс МосБиржи на фоне ослабления официального курса рубля поднялся выше 2 760 пунктов.
По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2 761,64 пункта (+0,1%), индекс РТС просел до 1 159,98 пункта (-0,4%).
Лидерами роста выступили акции «Северстали» (+2,6%), АФК «Система» (+2,4%), ММК (+2,3%). Снижение показали бумаги ВТБ (-1,2%), НОВАТЭКа (-0,8%), «Газпрома» (-0,7%). Во «втором эшелоне» на треть подорожали бумаги «Евротранса».
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 23 апреля, составил 74,9995 рубля (+40,98 копейки).
