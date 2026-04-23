Рустам Минниханов о ситуации в экономике: мы еще держимся, но рынки надо искать

По его мнению, существуют риски ухудшения из-за общего положения в стране, а сами предприятия испытывают высокую налоговую нагрузку в сложное время

В Татарстане поступления по налогу на прибыль упали сразу на 13,6 млрд рублей. По итогам первого квартала сборы составили 42,3 млрд рублей против 55,9 млрд рублей за соответствующий период 2025 года. Об этом сегодня сообщил глава УФНС по РТ Марат Сафиуллин на республиканском совещании финансовых, казначейских и налоговых органов Татарстана.

Наибольшее снижение произошло в нефтедобыче — потери составили 7,4 млрд к аналогичному периоду прошлого года. На втором месте — строительство, где сборы сократились на 5,1 млрд рублей, на третьем — обрабатывающие производства — минус 4 млрд рублей, следовало из презентации Сафиуллина. При этом в 2025 году выросли убытки предприятий до 163,2 млрд рублей против 60 млрд рублей за соответствующий период 2024 года.

Негативная тенденция по снижению прибыльности предприятий обусловлена несколькими факторами, указал Сафиуллин:

санкционное давление и низкие цены на российскую нефть в 2025 году; сокращение спроса и рост неплатежей между хозяйствующими субъектами; дефицит оборотного капитала и дорогие кредитные ресурсы.

— Ситуация непростая, напряженная, но мы еще держимся, — прокомментировал Рустам Минниханов в заключение.

По его мнению, существуют риски ухудшения из-за общего положения в стране, а сами предприятия испытывают высокую налоговую нагрузку в сложное время. Но в республике не сократили ни одну программу, и ни один проект. Резервы, по его мнению, следует искать в новых рынках сбыта и заказах. Он поручил не допускать сокращения работников на предприятиях.

Напомним, в 2025 году общий долг предприятий Татарстана по кредитам составил 1,6 трлн рублей, темп роста к началу года — 126,8%. Просроченная задолженность достигла 34,6 млрд рублей, увеличившись на 160,4%.

Прибыль предприятий республики снизилась на 0,8% к 2024 году и составила 1 трлн рублей, тогда как убытки выросли в 3,9 раза, до 254,1 млрд рублей. Уровень долговой нагрузки оценивается в среднем в 21,9%, но в отдельных отраслях он значительно выше.

Луиза Игнатьева