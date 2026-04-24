Компания «Таттелеком» направит 75% чистой прибыли на выплату дивидендов

10:29, 24.04.2026

Об этом стало известно на очном заседании годового собрания акционеров

Фото: Татьяна Демина

Компания «Таттелеком» определила размер дивидендов. Совет директоров рекомендовал направить на выплату дивидендов 75,008% чистой прибыли.

Собрание акционеров утвердило рекомендации — решение принято. Размер выплаты составит 0,06 рубля на одну акцию номиналом 0,1 рубля.

Об этом стало известно на очном заседании годового собрания акционеров. Общая сумма выплат достигает 1,2 млрд рублей. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, — 5 мая 2026 года.

Рената Валеева

Экономика Татарстан

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть597.3
  • Нижнекамскнефтехим73.35
  • Казаньоргсинтез62.2
  • КАМАЗ73.7
  • Нижнекамскшина39.95
  • Таттелеком0.745