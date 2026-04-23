Индекс Мосбиржи превысил 2 770 пунктов на ожиданиях снижения ставки ЦБ

19:42, 23.04.2026

Лидерами роста стали акции «Мосэнерго» (+3,9%), префы «Сургутнефтегаза» (+2,2%), бумаги «Московской биржи» (+1,3%)

Фото: Артем Дергунов

Российский рынок акций в четверг вырос на фоне ожиданий снижения ключевой ставки ЦБ РФ в пятницу и подорожавшей нефти из-за продолжающейся напряженности на Ближнем Востоке. Реакция на новый пакет антироссийских санкций ЕС оказалась нейтральной.

По итогам основных торгов индекс Мосбиржи составил 2 771,46 пункта (+0,4%), индекс РТС — 1 166,66 пункта (+0,6%).

Лидерами роста выступили акции «Мосэнерго» (+3,9%), привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (+2,2%), бумаги «Московской биржи» (+1,3%). Аутсайдерами стали акции ПАО «Южуралзолото» (-2,5%), «Аэрофлота» (-1,2%), НЛМК (-1,2%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 24 апреля, составил 74,8349 рубля (-16,46 копейки).

Ариана Ранцева

