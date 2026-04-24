Экономист рассказал, куда россияне могут переложить накопления при снижении ставки по вкладам
Уже сегодня дивидендная доходность по акциям российских компаний примерно соответствует уровню банковских вкладов, добавил аналитик
Если ключевая ставка Центробанка России опустится до 12% к концу текущего года, то россияне начнут «перебрасывать» накопления с депозитов на рынок акций. Таким мнением с корреспондентом «Реального времени» поделился вице-президент Гильдии финансовых аналитиков Александр Разуваев.
— Я думаю, что деньги к концу года перетекут на рынок акций. К тому же уже сегодня дивидендная доходность по акциям российских компаний примерно соответствуют уровню банковских вкладов, — считает эксперт.
При этом само по себе снижение ключевой ставки регулятора на стоимости российских акций или курсе доллара не отразится, добавил он.
