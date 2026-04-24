Экономист рассказал, куда россияне могут переложить накопления при снижении ставки по вкладам

Уже сегодня дивидендная доходность по акциям российских компаний примерно соответствует уровню банковских вкладов, добавил аналитик

Фото: Динар Фатыхов

Если ключевая ставка Центробанка России опустится до 12% к концу текущего года, то россияне начнут «перебрасывать» накопления с депозитов на рынок акций. Таким мнением с корреспондентом «Реального времени» поделился вице-президент Гильдии финансовых аналитиков Александр Разуваев.

— Я думаю, что деньги к концу года перетекут на рынок акций. К тому же уже сегодня дивидендная доходность по акциям российских компаний примерно соответствуют уровню банковских вкладов, — считает эксперт.

При этом само по себе снижение ключевой ставки регулятора на стоимости российских акций или курсе доллара не отразится, добавил он.

Никита Егоров