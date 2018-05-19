В Татарстане сегодня ожидаются гроза, шквал и град

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В Татарстане сегодня, 19 мая, ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, днем с грозой, в отдельных районах с градом.

Ветер юго-западный умеренный, днем до сильного, с порывами до 15-20 м/с. Местами при грозе шквалистые усиления до 26 м/с, сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Днем в республике столбики термометров покажут от +24°С до +29°С.

В Казани сегодня температура воздуха прогреется до 24 — 27 градусов выше ноля. В Набережных Челнах будет от +25 до +28 градусов.

Напомним, в Татарстане объявили штормовое предупреждение на 19 мая.