В Татарстане на 19 мая объявили штормовое предупреждение

В Республике Татарстан объявили штормовое предупреждение на 19 мая. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

По информации синоптиков, днем и вечером на территории Республики Татарстан местами ожидаются грозы, сильный ветер с порывами 15—20 м/с. Также локально возможны шквалистые усиления до 26 м/с и град.

Сегодня в Татарстане местами ожидаются грозы с кратковременными усилениями ветра до 15—20 м/с. Днем на некоторых территориях республики возможен шквал до 23 м/с и град. Максимальные температуры воздуха днем по Татарстану составят от +24°С до +29°С.