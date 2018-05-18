Селекционер «Крыльев Советов» Зураб Циклаури: «У Тихонова есть желание работать в нашей команде»

Начальник селекционного отдела самарских «Крыльев Советов» Зураб Циклаури в интервью на радио «КП-Самара» ответил на вопрос о возможном назначении Андрея Тихонова главным тренером ФК «Уфа»:

— Буквально вчера вечером разговаривал с ним. Обсуждали кое-какие моменты по селекции, по отдельным футболистам. Его контракт — просто технический момент, на этом не стоит заострять внимание. В ближайшее время все оформим уже на бумаге. Я предпосылок никаких не вижу, чтобы не двигаться вместе нам дальше. В прессе была информация, что Тихонов может возглавить «Уфу». Но кто-то всегда такое вкидывает. У Андрея Валерьевича есть желание работать в нашей команде, — утверждает селекционер.

Напомним, в СМИ появилась информация, что Тихонов может возглавить уфимский клуб в случае, если его покинет главный тренер Сергей Семак.

