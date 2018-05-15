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Одному их актовых залов КФУ присвоили имя Минтимера Шаймиева

15:28, 15.05.2018
Одному их актовых залов КФУ присвоили имя Минтимера Шаймиева
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Актовый зал института филологии и межкультурной коммуникации КФУ будет носить имя первого президента Татарстана и Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева.

Как сообщает пресс-служба КФУ, соответствующее предложение внес директор института Радиф Замалетдинов. Его единогласно одобрил ректорат вуза.

Также была поддержана инициатива директора института международных отношений, истории и востоковедения Рамиля Хайрутдинова о присвоении имени Александра I актовому залу в здании Высшей школы международных отношений и востоковедения, а имени историка Карла Фукса — актовому залу Высшей школы истории.

ОбществоВласть Татарстан
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