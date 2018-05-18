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Дворковича назначили сопредседателем фонда «Сколково»

18:21, 18.05.2018
Дворковича назначили сопредседателем фонда «Сколково»
Фото: government.ru

Бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича назначили сопредседателем фонда «Сколково».

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на фонд, Дворкович вместе с Виктором Вексельбергом он будет определять основные стратегические векторы развития фонда.

«Я очень рад, что теперь Аркадий Владимирович приходит в нашу команду, если можно так выразиться, на позицию играющего тренера и сможет принять участие не только в формировании наших дальнейших амбициозных планов, но и в их реализации на практике», — сказал Вексельберг.

Ранее Дворковича выдвинули в совет директоров РЖД.

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