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Дворковича выдвинули в совет директоров РЖД

13:16, 14.05.2018
Дворковича выдвинули в совет директоров РЖД
Фото: kremlin.ru

И.о. вице-премьера Аркадия Дворковича выдвинули в совет директоров РЖД. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

Отметим, что Дворкович был председателем совета директоров РЖД с 2015 года.

В совет директоров компании также выдвинули три новых лица: главу «Россельхозбанка» Дмитрия Патрушева, замминистра экономического развития Михаила Расстригина и главного советника мэра Новосибирска Виктора Толоконского.

Ранее сообщалось, что Дворкович может возглавить фонд «Сколково». Такое предложение сделал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

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