Дворковича выдвинули в совет директоров РЖД
И.о. вице-премьера Аркадия Дворковича выдвинули в совет директоров РЖД. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.
Отметим, что Дворкович был председателем совета директоров РЖД с 2015 года.
В совет директоров компании также выдвинули три новых лица: главу «Россельхозбанка» Дмитрия Патрушева, замминистра экономического развития Михаила Расстригина и главного советника мэра Новосибирска Виктора Толоконского.
Ранее сообщалось, что Дворкович может возглавить фонд «Сколково». Такое предложение сделал премьер-министр России Дмитрий Медведев.ОбществоВласть
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