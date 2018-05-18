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Дерипаска официально вышел из совета директоров En+

17:40, 18.05.2018
Дерипаска официально вышел из совета директоров En+
Фото: ru.wikipedia.org / Flickr upload bot

Совет директоров En+ Group официально принял отставку совладельца компании Олега Дерипаски из совета директоров компании. Решение вступает в силу немедленно, говорится в сообщении компании.

Совет также подтвердил обязательство Дерипаски не выставлять свою кандидатуру в совет директоров «Русал» на предстоящем годовом собрании акционеров.

Напомним, 6 апреля Минфин США включил в санкционный список 38 россиян и российских компаний, в том числе «Русал» и En+ Group Олега Дерипаски. 27 апреля он согласился сократить долю в En+ и уйти из совета директоров.

Бизнес
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