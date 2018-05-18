«Амкар» прервал домашнюю «сухую» серию в поединке за место в Премьер-лиге

Одержанная накануне пермским «Амкаром» победа над «Тамбовом» стала первой на стадионе «Звезда» спустя полгода — дома пермяки выиграли последний раз 24 ноября 2017 года у московского «Динамо» 2:1. После крупного поражения в Уфе со счетом 0:3 у пермяков как отрезало.

Только в номинально домашнем матче в Москве им удалось выиграть у чемпиона страны этого года «Локомотива» 2:1. В родных стенах «Амкар» не забил ни одного мяча в этот «черный» период.



Напомним, накануне «красно-черные» обыграли в первом стыковом матче ФК «Тамбов» — 2:0.

«Впереди у команды — завершающий и, возможно, самый трудный матч сезона. Мы надеемся полностью выбрать гостевую квоту в тамбовский манеж — автобус, предоставленный болельщикам клубом, уже набран, кроме того, многие поклонники «Амкара» собираются на ответный стыковой матч самостоятельно. «Красно-черная» поддержка в Тамбове, где наша команда ещё никогда не играла, будет достойной, и мы очень надеемся на то, что она поможет нашей команде достойно завершить тяжелейший сезон», — говорится в сообщении на официальном сайте ФК «Амкар».

Ответный поединок против «Тамбова» состоится 20 мая.