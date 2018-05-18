Morgan Stanley: ужесточение санкций США приведет к рецессии в России

Американский банк Morgan Stanley сообщил, что ужесточение санкций США приведет к рецессии российской экономики.



По прогнозам банка, рост ВВП России снизится с 2,3 до 1,8% в 2018 году. При этом от негативного эффекта от санкций не сможет избавить даже рост цен на нефть до $70 за баррель.

Это уже третий инвестиционный банк, который за последнюю неделю ухудшил страновой экономический прогноз из-за новых санкций, сообщает РБК.

Ранее Goldman Sachs снизил свою оценку роста ВВП России на этот год с 3,3 до 2%, а банк Citi ухудшил ее с 2,3 до 2%.

Напомним, 6 апреля Минфин США ввел санкции против 38 российских бизнесменов, а также официальных лиц и компаний. Ранее президент США Дональд Трамп поручил госсекретарю Майклу Помпео подготовить план введения дополнительных санкций против России.