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Карадениз может перейти в «Трабзонспор» в качестве тренера

10:36, 18.05.2018

Полузащитник казанского «Рубина» Гекдениз Карадениз, недавно объявивший о завершении своей карьеры, может начать тренерскую деятельность в турецком «Трабзонспоре». Об этом сообщает издание Yeni Şafak.

По информации источника, руководство «Трабзонспора» провело предварительные переговоры с Караденизом, а также с еще одним бывшим игроком «Рубина» Текке.

Отметим, что у Гекдениза имеется возможность стать одним из помощников Курбана Бердыева в «Рубине». Ранее сообщалось, что будущее футболиста в казанском клубе будет обсуждаться после завершения чемпионата.

СпортФутбол Татарстан
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