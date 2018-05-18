СМИ: для обхода блокировок Telegram использует военные технологии

Для обхода блокировок в России мессенджер Telegram использует способы, аналогичные запатентованным около 10 лет назад учеными Минобороны.



«Основная идея, которая объединяет три патента, это повышение устойчивости работы сегмента сети при деструктивных воздействиях. Военные создавали эти изобретения в контексте защиты их сети от воздействия врагов, а сейчас это работает при защите работы мессенджера от воздействия блокировок», — передает «Коммерсант» со ссылкой на источник в Минобороны.



Речь идет об автоматической смене IP-адресов, на которую специалисты Военной академии связи Минобороны РФ в 2007—2009 годах получили три патента. Они описывают различные способы реализации идеи «пакет в пакете».

Именно эту концепцию наряду с идеей сквозного шифрования использует Telegram. Использование какого-то одного из этих методов было бы неэффективным, пояснил экс-гендиректор ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт связи» Андрей Грязев.

При этом бывший директор особых направлений одной из структур Telegram Антон Розенберг заявил, что мессенджер их не использовал. При этом он отметил, что идеи способов обхода блокировок «очевидны и лежат на поверхности».