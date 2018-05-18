К 2022 году в России создадут корабль, способный возвращать грузы с орбиты
Транспортный космический корабль, способный возвращать грузы с орбиты, создадут к 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба ракетно-космической корпорации «Энергия».
Корабль разрабатывается на базе пилотируемого корабля «Союз».
«В «Союзе ГВК»: более глубокая доработка бортовых систем, другой головной обтекатель (без системы аварийного спасения)», — говорится в сообщении.
На орбиту грузовик сможет доставлять две тонны грузов, а возвращать на Землю — 500 кг. При этом в отделяемом отсеке корабля можно будет разместить еще около тонны предназначенного к утилизации груза, который будет сгорать в плотных слоях атмосферы.
Для запуска корабля планируется использовать ракету-носитель большей грузоподъемности — «Союз-2.1б».
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