К 2022 году в России создадут корабль, способный возвращать грузы с орбиты

Транспортный космический корабль, способный возвращать грузы с орбиты, создадут к 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба ракетно-космической корпорации «Энергия».

Корабль разрабатывается на базе пилотируемого корабля «Союз».



«В «Союзе ГВК»: более глубокая доработка бортовых систем, другой головной обтекатель (без системы аварийного спасения)», — говорится в сообщении.

На орбиту грузовик сможет доставлять две тонны грузов, а возвращать на Землю — 500 кг. При этом в отделяемом отсеке корабля можно будет разместить еще около тонны предназначенного к утилизации груза, который будет сгорать в плотных слоях атмосферы.

Для запуска корабля планируется использовать ракету-носитель большей грузоподъемности — «Союз-2.1б».

Ранее сообщалось, что российские ученые предлагают отложить запуск автоматической межпланетной станции к Луне с 2019 на 2021 год.