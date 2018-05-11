Запуск российской миссии к Луне могут отложить на два года

Российские ученые предлагают отложить запуск автоматической межпланетной станции к Луне с 2019 на 2021 год.



«Рекомендовать госкорпорации «Роскосмос» перенести дату запуска космического аппарата «Луна-25» на период июнь—октябрь 2021 года с учетом сроков разработки прибора «Биус-Л» и неблагоприятных баллистических условий вывода космического аппарата на окололунную орбиту в 2020 году», — передает «РИА Новости» со ссылкой на решение Совета РАН по космосу.

Это первая миссия к Луне в истории современной России. Последняя советская станция «Луна-24» была запущена в 1976 году. «Луна-25» будет изучать химический состав грунта полярных областей Луны.

Ранее сообщалось, что в 2024 году первый российский космонавт на борту американского Orion может отправиться на Луну.