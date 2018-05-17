Олег Кузьмин опроверг слухи о своем уходе

Защитник «Рубина» Олег Кузьмин опроверг слухи о своем уходе из казанского клуба. Он отметил, что у него действующий контракт и менять место работы он не намерен.

– Все уже обзвонились. Не знаю, почему такая реакция. Я не планирую покидать «Рубин», у меня действующий контракт, – сказал Кузьмин.

В прошедшем сезоне в рамках чемпионата страны защитник провел 11 матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу.

Ранее «Рубин» объявил о том, что команду покинули вратарь Сергей Рыжиков и полузащитник Гекдениз Карадениз.

