Олег Кузьмин опроверг слухи о своем уходе
Защитник «Рубина» Олег Кузьмин опроверг слухи о своем уходе из казанского клуба. Он отметил, что у него действующий контракт и менять место работы он не намерен.
– Все уже обзвонились. Не знаю, почему такая реакция. Я не планирую покидать «Рубин», у меня действующий контракт, – сказал Кузьмин.
В прошедшем сезоне в рамках чемпионата страны защитник провел 11 матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу.
Ранее «Рубин» объявил о том, что команду покинули вратарь Сергей Рыжиков и полузащитник Гекдениз Карадениз.
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