Физики нашли внутри протонов самую плотную форму материи во Вселенной

Ученые впервые измерили давление внутри протона. Они оказались самой плотной формой материи во Вселенной – давление внутри них оказалось примерно в 10 раз выше, чем в центре нейтронных звезд. Результаты опубликованы в журнале Nature.

«Мы нашли область экстремально высокого давления в центре протона, которая стремится вырваться наружу, и чуть более слабую и протяженную область, которая стремится обвалиться в сторону центра частицы, в ее периферийной части», — цитирует «РИА Новости» Фолькера Буркерта из Национальной ускорительной лаборатории имени Джефферсона в Ньюпорте.



Ранее ученые впервые зафиксировали гравитационные волны от слияния звезд. Они были расположены в галактике NGC 4993 в созвездии Гидры на расстоянии около 130 миллионов световых лет от Земли.