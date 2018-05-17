СМИ: в Волгограде из-за кортежа спикера Совфеда задержали скорую

В Волгограде ради проезда кортежа спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко сотрудники ГИБДД не пропустили машину скорой помощи. Об этом сообщает «Блокнот Волгоград» со ссылкой на блогера Алексея Ульянова.

«В Дзержинском районе, на Самарском разъезде, сотрудники ГИБДД перекрыли полностью дорожное движение. Стояли автомобили около 5—7 минут. Когда послушался вой сирень, мы поняли, собственно, из-за чего стоим: полиция пропускала кортеж, который из аэропорта ехал в центр города. Это был кортеж машин спикера Совета Федерации и губернатора Волгоградской области. Среди машин выделялась карета скорой помощи, которую сотрудники ГИБДД упорно не желали пропускать», — сказал он.

По его словам, из машины скорой вышла женщина и направилась к сотруднику полиции.

«Вероятно, она пыталась объяснить служителю закона, что скорая помощь спешит к больному, и оттого, как скоро они приедут, возможно, зависит жизнь человека. Увы, скорую полиция пропустила только после проезда кортежа высокопоставленных чиновников», — подытожил блогер.

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