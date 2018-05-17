Глава Совфеда предложила постепенно повышать пенсионный возраст в течение 10 лет

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила постепенно повышать пенсионный возраст в течение 10 лет.



«Я считаю, что это должен быть очень плавный, спокойный переходный период, [надо] растянуть вопрос поднятия пенсионного возраста на 10 лет и каждый год повышать на полгода пенсию для мужчин и для женщин», — сказала она.

Таким образом, продолжила Матвиенко, «только через 10 лет выйти на уже иные сроки выхода на пенсию». Иными словами, «если будет принято решение поднять пенсионный возраст для женщин до 60 лет, хотя это надо обсуждать, то только через 10 лет наступит пенсионный возраст в 60 лет», пишет ТАСС.

«Но делать это [повышать пенсионный возраст] необходимо», — закончила спикер Совфеда.

Ранее новое правительство РФ обсудит повышение пенсионного возраста на 5 лет.