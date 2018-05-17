Садыков озвучил план Минздрава РТ по борьбе с коррупцией

Министр здравоохранения РТ Марат Садыков в интервью «Реальному времени» рассказал о плане ведомства по борьбе с коррупцией.

«Могу прямо сейчас сказать, по каким направлениям пойдем. Во-первых, будет обеспечена системная ротация руководителей медицинских организаций. Мы ее уже начали, и это прозвучало в докладах и начальника управления президента РТ по вопросам антикоррупционной политики, и других силовых структур. В пяти медицинских организациях, включая три клиники, произведена смена руководителей. К ряду руководителей применены меры дисциплинарного взыскания. И запущена система срочных трудовых договоров с руководителями медучреждений. Контракт заключается на два года, потом принимается решение — продлевать его или нет», — сказал он.

По его словам, также вводятся новые требования к профессиональной аттестации руководителей, которые учитывают «опыт, стаж, выполнение клиникой индикативных показателей по лечебным и экономическим показателям, участие сотрудников в различных медицинских форумах, новые идеи, которые руководитель выдвигает и воплощает на практике».

Накануне начальник антикоррупционного управления при президенте РТ Марс Бадрутдинов заявил, что бывший министр здравоохранения РТ Адель Вафин с 2012 года нарушал принципы конфликта интересов, совмещая работу в ведомстве с управлением кафедрой в Казанском медуниверситете, на которую трудоустроил по совместительству и ряд своих подчиненных.