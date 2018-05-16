Казанский Кремль обвинил экс-министра здравоохранения РТ в несоблюдении конфликта интересов

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Бывший министр здравоохранения РТ Адель Вафин с 2012 года нарушал принципы конфликта интересов, совмещая работу в ведомстве с управлением кафедрой в Казанском медуниверситете, на которую трудоустроил по совместительству и ряд своих подчиненных. Об этом сегодня на заседании в казанском Кремле сообщил начальник антикоррупционного управления при президенте РТ Марс Бадрутдинов.

Бадрутдинов также отметил, что с подачи Вафина министерство «присвоило» исключительные права на отбор абитуриентов-«целевиков» для того же медуниверситета, тогда как отбор этот находился в компетенции самого образовательного учреждения, передает с места журналист «Реального времени».

«Мы обнаружили несколько студентов, зачисленных с баллами намного ниже, чем у других, но с влиятельными родителями», — сообщил участникам совещания докладчик. А далее рассказал, что даже опрос сотрудников министерства показывал — о нарушении министром и практически всеми его замами принципа конфликта интересов было известно многим. «Даже по этим обстоятельствам можно было отстранять от должности», — сказал Бадрутдинов, добавив, что последствия неотстранения обернулись уголовным делом и трагедией. По всей видимости, речь шла об уголовном деле ныне покойной замглавы Минздрава Елены Шишмаревой.

Также на совещании прозвучали публичные обвинения в адрес бывших главврачей республиканского онкологического диспансера и офтальмологической больницы о привлечении к закупкам группы аффилированных компаний.

Напомним, Адель Вафин оставил министерский пост в феврале 2018 года по собственному желанию.