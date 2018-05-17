Гостиничный комплекс «Кул Гали» в Болгаре отстроен на 90%

Отель «Кул Гали» в Болгаре готов уже на 90%, сообщили строители Государственному Советнику Татарстана Минтимеру Шаймиеву.

Сейчас идет благоустройство территории: прогулочная зона, обустройство детской игровой площадки, минифутбольного поля, пруда с беседками для отдыха и велодорожек, сообщает пресс-служба.

Отмечается, что Минтимер Шаймиев вместе с президентом РТ Рустамом Миннихановым осмотрели фойе здания и номерной фонд. Также им показали проект развития береговой линии, где планируют установить сцену, обустроить зону отдыха и бассейн.

«Кул Гали» за пределами Болгарского городища начали строить весной 2015 года. В отеле предусмотрены spa-комплекс, парковка на 220 мест. Особенность проекта — воссозданная историческая баня, аналог Белой Палаты XIV века.