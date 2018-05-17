СК возбудил дело против автора статьи с призывом разрушить Крымский мост

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против автора статьи в The Washington Examiner Тома Рогана, в которой он призывает Украину разрушить Крымский мост.

Как полагает следствие, в указанной статье Тома Рогана усматриваются признаки публичных призывов к террористической деятельности на территории Российской Федерации, то есть совершения преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ.

Одновременно проводится доследственная проверка в отношении редактора еженедельного интернет-журнала «Washington Examiner» по факту публикации упомянутой статьи.

Ранее сообщалось, что в Кремле считают статью в американском еженедельнике Washington Examiner безумием и «уродливым проявлением некачественной журналистики».