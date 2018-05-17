В Кремле назвали безумием статью американского СМИ, призывающую взорвать Крымский мост

В Кремле считают статью в американском еженедельнике Washington Examiner безумием и «уродливым проявлением некачественной журналистики». Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Речь идет о статье Тома Рогана под названием «Украина должна взорвать Крымский мост Путина».

«Это можно, естественно, оценивать как такое безумие. Я бы даже сказал, наверное, что это просто такое уродливое проявление некачественной журналистики, но граничащее с призывами, на которые на самом деле есть смысл обратить внимание правоохранительным органам, в том числе и США», — цитирует его RT.

Напомним, 15 мая президент России Владимир Путин открыл автодорожную часть Крымского моста. Уже 16 мая в 5.30 со стороны Тамани рано утром выдвинулась колонна автомобилей и мотоциклистов. Среди первых участников движения — местные жители, строители моста, ветераны и официальный представитель МИД Мария Захарова.