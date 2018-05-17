Глава концерна «Калашников» может стать замминистра обороны по вооружениям

Генеральный директор концерна «Калашников» Алексей Криворучко может занять кресло замминистра обороны РФ по вооружениям. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.

По словам источников, указ о назначении Криворучко президент России Владимир Путин еще не подписал, но решение вопроса «находится на финальной стадии».



В этом случае Алексей Криворучко станет первым «невоенным» куратором закупок вооружений для армии, отмечает издание.

На новом посту гендиректор концерна «Калашников» сменит Юрия Борисова, которого ранее Дмитрий Медведев назвал в качестве своего заместителя по оборонно-промышленному комплексу.