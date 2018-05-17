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Глава концерна «Калашников» может стать замминистра обороны по вооружениям

15:59, 17.05.2018
Глава концерна «Калашников» может стать замминистра обороны по вооружениям
Фото: скриншот видео youtube.com

Генеральный директор концерна «Калашников» Алексей Криворучко может занять кресло замминистра обороны РФ по вооружениям. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.

По словам источников, указ о назначении Криворучко президент России Владимир Путин еще не подписал, но решение вопроса «находится на финальной стадии».

В этом случае Алексей Криворучко станет первым «невоенным» куратором закупок вооружений для армии, отмечает издание.

На новом посту гендиректор концерна «Калашников» сменит Юрия Борисова, которого ранее Дмитрий Медведев назвал в качестве своего заместителя по оборонно-промышленному комплексу.

ОбществоВласть Удмуртия
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