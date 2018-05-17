Главный прокурор Башкирии в 2017 году заработал более 3,1 млн рублей

Главный прокурор региона Андрей Назаров задекларировал годовой доход в размере 3,1 млн рублей (в 2016 году — 3,04 млн рублей), его супруга заработала 863 тыс. рублей (948 тыс. рублей). Такие цифры приводятся в сведениях о доходах за 2017 год.

Назаров по-прежнему владеет автомобилем Volkswagen Touareg. В пользовании супругов находится квартира площадью 123,6 кв. м.

Первый заместитель прокурора республики Олег Горбунов за прошедший год задекларировал доход в 2,66 млн рублей (в 2016 году — 2,62 млн рублей). Его супруга указала доход в размере 238,2 тыс. рублей (261 тыс. рублей).

Другие заместители прокурора Башкортостана — Гульнара Бикбулатова, Руслан Зубаиров и Виктор Логинов — за прошедший год заработали от 2 до почти 5 млн рублей.

Напомним, что глава Башкирии Рустэм Хамитов в 2017 году заработал 7 млн рублей, что на 1,6% меньше дохода 2016 года.