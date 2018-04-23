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Доходы жены Хамитова выросли за год в 12 раз

15:33, 23.04.2018

По итогам 2017 года доходы супруги главы Башкирии Рустэма Хамитова выросли в 12 раз. За год она заработала 1,6 млн рублей.

Сам Хамитов задекларировал доход в 7 млн рублей, следует из отчета, опубликованного на сайте главы РБ. По сравнению с прошлым годом доход главы республики сократился на 1,6%.

В собственности руководителя региона находятся участок (3,7 тысячи кв. м) и дом (25,7 кв. м). Жена губернатора владеет квартирой площадью 120 кв. м. Также в пользовании Хамитовых находятся квартира (79,9 кв. м) и госдача (557,5 кв. м).

ОбществоВласть Башкортостан
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