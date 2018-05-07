Путин распорядился увеличить льготные кредиты для предпринимателей

В новом майском указе президент России Владимир Путин поручил правительству улучшить условия ведения предпринимательской деятельности, в том числе создать цифровую платформу для поддержки производственной и сбытовой деятельности малого и среднего бизнеса.



Правительству предстоит усовершенствовать систему закупок, осуществляемых крупнейшими заказчиками у субъектов малого и среднего бизнеса, в том числе индивидуальных предпринимателей.

«Создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие в таких областях, как благоустройство городской среды, научно-технологическая сфера, социальная сфера и экология», — говорится в документе.

Отдельным пунктом отмечается создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации.