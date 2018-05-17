Глава Мининформполитики Чувашии стал министром образования республики

Глава Чувашии Михаил Игнатьев накануне освободил министра информационной политики и массовых коммуникаций Александра Иванова от должности. Одновременно с этим Иванов стал министром образования и молодежной политики региона.

Михаил Игнатьев отметил, что система образования является важнейшей, во многом определяет социальное самочувствие населения. По его словам, большой опыт работы Александра Иванова в системе образования, органах государственной власти позволит успешно решать задачи, поставленные перед Минобразования Чувашии.

«Жители республики должны быть уверены, что дети получат достойное воспитание и образование и будут готовы к самореализации», — цитирует Игнатьева пресс-служба правительства.

Ранее премьер-министр Чувашии Иван Моторин уволил заместителя министра культуры Чувашии Ивана Архипова, который отвечал за развитие туризма в республике.