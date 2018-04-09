В Чувашии уволили замминистра культуры Ивана Архипова
Заместитель министра культуры Чувашии Иван Архипов, который отвечал за развитие туризма в республике, освобожден от занимаемой должности. Соответствующий указ подписал премьер-министр Чувашии Иван Моторин.
«Освободить Архипова Ивана Петровича от должности заместителя министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики», — сказано в тексте документа.
Сам Архипов комментировать свою отставку отказался, заявив лишь, что это было «его решение». Место своей будущей работы экс-замминистра культуры республики не назвал, передает «Правда ПФО».
Архипов работал заместителем министра с 2014 года. Он занимался развитием сектора туризма, а также реализацией ФЦП в области туризма на территории Чувашии.
Напомним, что в конце февраля премьер-министр России Дмитрий Медведев отстранил от должности заместителя министра культуры РФ Олега Рыжкова.ОбществоВласть
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