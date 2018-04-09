В Чувашии уволили замминистра культуры Ивана Архипова

Заместитель министра культуры Чувашии Иван Архипов, который отвечал за развитие туризма в республике, освобожден от занимаемой должности. Соответствующий указ подписал премьер-министр Чувашии Иван Моторин.

«Освободить Архипова Ивана Петровича от должности заместителя министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики», — сказано в тексте документа.

Сам Архипов комментировать свою отставку отказался, заявив лишь, что это было «его решение». Место своей будущей работы экс-замминистра культуры республики не назвал, передает «Правда ПФО».

Архипов работал заместителем министра с 2014 года. Он занимался развитием сектора туризма, а также реализацией ФЦП в области туризма на территории Чувашии.



Напомним, что в конце февраля премьер-министр России Дмитрий Медведев отстранил от должности заместителя министра культуры РФ Олега Рыжкова.