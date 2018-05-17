Пресс-центр Крымского моста сообщил о рекордном потоке транспорта

Около 14 тысяч автомобилей проехало по Крымскому мосту за первые 12 часов после открытия. Таким образом, был побит абсолютный суточный рекорд Керченской паромной переправы, сообщает пресс-центр «Крымский мост».

«К 19.00 по Крымскому мосту прошло более 7 000 транспортных средств в сторону Крыма и более 6 700 в сторону Кубани. Таким образом, суммарно в обе стороны по мосту проехало почти 14 000 транспортных средств», – говорится в сообщении.

Напомним, Путин открыл автодорожную часть Крымского моста вчера, 15 мая. Путь занял 16 минут.