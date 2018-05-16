СМИ сообщили о получении образца «Новичка» Германией в начале 90-х

Западные спецслужбы получили информацию о химическом веществе «Новичок» в 1990-е годы в результате проведенной Федеральной разведывательной службой Германии (BND) тайной спецоперации, говорится в расследовании, которое провели немецкие издания Die Zeit, Süddeutscher Zeitung, NDR и WDR.

По данным изданий, формула была получена шведским разведчиком. После чего она была передана Германией партнерам по НАТО. Некоторые из них стали производить отравляющий газ в небольших количествах, передает «РИА Новости».

Напомним, экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь отравили 4 марта. По данным властей Великобритании, на месте обнаружили следы советского вещества «Новичок», а устроила отравление Россия. Москва отвергла эти заявления. Но выводы Лондона стали поводом для нового международного скандала и высылке российских дипломатов из стран Европы. Россия ответила зеркально и выслала представителей дипмиссий других стран.