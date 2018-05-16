Казанский «Синтез-УОР» проиграл «Астане» со счетом 8:9

Казанский «Синтез-УОР» проиграл сегодня «Астане». Матч в рамках чемпионата России по водному поло прошел на домашней площадке — в Казани — и завершился со счетом 8:9. Команды боролись за 5-е — 8-е места.

Накануне казанский клуб проиграл астраханскому «Динамо» со счетом 8:9. В понедельник, 14 мая, «Синтез» сыграл вничью с питерской «Балтикой». Игра завершилась со счетом 5:5.

Ранее казанский «Синтез» выиграл у второй команды «Синтез-УОР» в матче 10-го тура Суперлиги чемпионата России по водному поло. Матч проходил в Казани и завершился победой основной команды со счетом 17:3.