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«Синтез-УОР» проиграл астраханскому «Динамо» со счетом 8:9

21:46, 15.05.2018
«Синтез-УОР» проиграл астраханскому «Динамо» со счетом 8:9
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

«Синтез-УОР» проиграл астраханскому «Динамо». Матч прошел в рамках чемпионата России по водному поло и закончился со счетом 8:9.

Накануне казанская команда сыграла вничью с питерской «Балтикой». Игра завершилась со счетом 5:5.

Ранее казанский «Синтез» выиграл у второй команды «Синтез-УОР» в матче 10-го тура Суперлиги чемпионата России по водному поло. Матч проходил в Казани и завершился победой основной команды со счетом 17:3.

Спорт Татарстан
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