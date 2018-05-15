«Синтез-УОР» проиграл астраханскому «Динамо» со счетом 8:9
«Синтез-УОР» проиграл астраханскому «Динамо». Матч прошел в рамках чемпионата России по водному поло и закончился со счетом 8:9.
Накануне казанская команда сыграла вничью с питерской «Балтикой». Игра завершилась со счетом 5:5.
Ранее казанский «Синтез» выиграл у второй команды «Синтез-УОР» в матче 10-го тура Суперлиги чемпионата России по водному поло. Матч проходил в Казани и завершился победой основной команды со счетом 17:3.Спорт Татарстан
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