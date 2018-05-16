Найденный мертвым бывший член экспертного совета «Единой России» задолжал 50 млн рублей по ипотеке

Бывший член экспертного совета «Единой России» Юрий Котлер был найден сегодня мертвым в Москве. Незадолго до смерти он был признан банкротом из-за долга по ипотеке банку ВТБ, где до 2015 года мужчина работал вице-президентом.

Отмечается, что в мае 2015 года Котлер взял ипотечный кредит на покупку квартиры в Брюсовом переулке. Ее стоимость оценивается в 80,4 млн рублей, сообщает «Медуза».

В декабре 2017 года банк потребовал признать мужчину банкротом, поскольку он перестал платить по кредиту. Его долг перед банком составил 50,4 млн руб.; более 1,6 млн руб. из этой суммы — пеня за просрочку платежей.

Ранее сообщалось, что основной версией смерти Котлера является самоубийство — на месте происшествия в квартире политика была обнаружена записка.