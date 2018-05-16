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Происшествия

В Москве нашли мертвым члена экспертного совета «Единой России» Юрия Котлера

18:28, 16.05.2018

В Москве найден мертвым член экспертного совета «Единой России» Юрий Котлер. Основной версией смерти является самоубийство — на месте происшествия в квартире политика была обнаружена записка.

«Следователи выехали на место происшествия. Проводится осмотр. Одна из основных версий произошедшего — самоубийство», — сказала РБК старший помощник руководителя по вопросам взаимодействия со СМИ СУ СК по Москве Юлия Иванова.

Происшествия
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