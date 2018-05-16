В Москве нашли мертвым члена экспертного совета «Единой России» Юрия Котлера
В Москве найден мертвым член экспертного совета «Единой России» Юрий Котлер. Основной версией смерти является самоубийство — на месте происшествия в квартире политика была обнаружена записка.
«Следователи выехали на место происшествия. Проводится осмотр. Одна из основных версий произошедшего — самоубийство», — сказала РБК старший помощник руководителя по вопросам взаимодействия со СМИ СУ СК по Москве Юлия Иванова.Происшествия
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым