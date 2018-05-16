Пожарная инспекция планирует вернуть контроль за строительством зданий

Пожарная инспекция планирует вернуть себе контроль за строительством зданий, а также позволить инспекторам приходить с проверками без предупреждения.

«Мы подготовили ряд инициатив. Надо позволить пожарному инспектору приходить на объект без предупреждения и спрашивать по-жесткому, но в рамках закона: на первый раз — предупреждение, на второй — все, что предписано законом»,— цитирует «РИА Новости» главного государственного инспектора России по пожарному надзору МЧС Рината Еникеева.

Он отметил, что иногда дефекты возникают на этапе строительства. И осмотры в этом случае помогут защитить и права собственников, которым объект передается с нарушениями пожарной безопасности.

Напомним, по всей России прошли массовые проверки торговых центров после страшной трагедии в Кемерово. Хронология пожара, унесшего жизни 60 человек, — в сюжете «Реального времени».