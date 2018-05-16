В Госдуме РФ предложили создать механизм по контролю за перерасчетом пенсий

В Госдуму РФ внесли законопроект о создании механизма по контролю за перерасчетом пенсий и другими ее корректировками.

«Законопроектом предлагается предусмотреть комплексный механизм контроля за установлением, перерасчетом и корректировкой размера различных видов пенсий в отношении всех категорий лиц путем создания отдельного самостоятельного вида государственного контроля (надзора) за установлением, перерасчетом и корректировкой размера различных видов пенсий», — приводит выдержку из документа «РИА Новости».

Авторы инициативы отметили, что проект разработан из-за частых жалоб россиян на неправильный перерасчет начислений.

Ранее стало известно, что пособия, алименты и пенсии по потере кормильца защитят от списания у должников.