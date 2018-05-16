Бронзовый призер Евро-2008 Константин Зырянов поддержит пермский «Амкар» в борьбе за место в РФПЛ

Перед первой переходной игрой с «Тамбовом» болельщиков пермского «Амкара» ждет сюрприз. Как сообщает пресс-служба пермского клуба, на фото- и автограф-сессию поклонников «красно-черных» приглашает воспитанник пермской школы футбола, экс-полузащитник «Амкара», бронзовый призер Евро-2008, обладатель Кубка УЕФА-07/08, Суперкубка УЕФА-2008, трехкратный чемпион России в составе «Зенита» Константин Зырянов.

На этой встрече с болельщиками можно будет приобрести игровую майку «Амкара» с фамилией, номером и подписью Константина Зырянова.

Мероприятие состоится в фан-шопе в четверг, 17 мая, с 18 до 19 часов.

Напомним, «Амкар» закончил сезон на 13-м месте в РФПЛ. Теперь ему дан шанс в стыковых матчах с «Тамбовом» (4-е место в ФНЛ) сохранить прописку в высшем дивизионе России.

