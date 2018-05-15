Судьбу «Амкара» будут решать бригады Лапочкина и Галимова

Главным арбитром первого переходного матча «Амкар» — «Тамбов» выступит судья ФИФА Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург). Помощниками судьи — Дмитрий Жвакин (Ленинградская область) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Этот матч пройдет в 17 мая.

На ответный поединок в Тамбове 20 мая назначены: главный — Роман Галимов (Улан-Удэ), ассистенты — Вячеслав Семёнов (Гатчина) и Роман Усачёв (Ростов-на-Дону).

Напомним, «Амкар» занял 13-е место в завершившемся чемпионате РФПЛ, а «Тамбов» стал четвертым в первенстве ФНЛ.

Другую стыковую пару составили махачкалинский «Анжи» (14 место РФПЛ) и «Енисей» из Красноярска (3-е место в ФНЛ).

