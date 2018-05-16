Ущерб от коррупционных преступлений в 2017 году в РТ оценивается почти в миллиард рублей

По итогам 2017 года ущерб от коррупционных преступлений в Татарстане составил 998,3 млн рублей. Об этом стало известно на заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Татарстане под председательством президента РТ Рустама Минниханова.

По результатам расследования преступлений добровольно погашен материальный ущерб на сумму 75 млн рублей, изъято имущества, денег, ценностей на сумму 42 млн рублей, наложен арест на имущество на сумму 708,5 млн.



Всего правоохранительными органами выявлено 803 преступления коррупционной направленности. Среди них 67 фактов злоупотребления должностными полномочиями и 118 фактов превышения должностных полномочий.

Ранее Минюст Татарстана обнаружил факторы коррупции в 17 документах органов госвласти республики.