Минюст Татарстана обнаружил факторы коррупции в 17 документах органов госвласти республики

Министерство юстиции РТ в прошлом году выявило факторы коррупции в 17 проектах нормативных правовых актов Татарстана. Об этом рассказал министр юстиции Республики Татарстан Рустем Загидуллин.

По его словам, в прошлом году министерство проверило в общей сложности 1 тыс. 227 проектов, большую часть которых составляют проекты правительства РТ, передает ИА «Татар-информ».

Загидуллин отметил, что в последние годы уровень коррупциогенных факторов снижается. Это связано с повышением профессионализма в отраслевых министерствах.

Напомним, что в марте экс-глава Министерства юстиции РТ, доктор юридических наук Мидхат Курманов получил статус адвоката.