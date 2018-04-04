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Минюст Татарстана обнаружил факторы коррупции в 17 документах органов госвласти республики

08:44, 04.04.2018 1
Минюст Татарстана обнаружил факторы коррупции в 17 документах органов госвласти республики
Фото: скриншот видео youtube.com

Министерство юстиции РТ в прошлом году выявило факторы коррупции в 17 проектах нормативных правовых актов Татарстана. Об этом рассказал министр юстиции Республики Татарстан Рустем Загидуллин.

По его словам, в прошлом году министерство проверило в общей сложности 1 тыс. 227 проектов, большую часть которых составляют проекты правительства РТ, передает ИА «Татар-информ».

Загидуллин отметил, что в последние годы уровень коррупциогенных факторов снижается. Это связано с повышением профессионализма в отраслевых министерствах.

Напомним, что в марте экс-глава Министерства юстиции РТ, доктор юридических наук Мидхат Курманов получил статус адвоката.

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 04 апр
    Интересно, что за документы и каковы их положения, содержащие коррупционную составляющую?
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