Госдума может 17 мая освободить Голикову с поста главы Счетной палаты

Госдума может 17 мая рассмотреть вопрос об освобождении от должности председателя Счетной палаты РФ Татьяны Голиковой. Об этом сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

«Сейчас пройдет заседание Совета Думы, мы обсудим представление, которое внес президент [об освобождении Голиковой], и определимся со временем и датой рассмотрения. Это, скорее всего, будет завтрашнее пленарное заседание», — цитирует его ТАСС.

Ранее председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин принял предложение фракции «Единой России» занять пост руководителя Счетной палаты.