В офисе одной из структур Роскосмоса прошли обыски

Правоохранительные органы провели обыск на предприятии Роскосмоса ФГУП «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ)». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.



«Сегодня в рамках уголовного дела представители правоохранительных органов провели выемки в офисе ЦЭНКИ в Восточном административном округе Москвы. Изъята документация, представляющая интерес для расследования», — сказал собеседник.

Он не уточнил, о каком конкретно уголовном деле идет речь и кто проходит по нему в качестве фигурантов.

Ранее и. о. вице-премьера Дмитрию Рогозину предложили возглавить «Роскосмос» с перспективой создания на его основе ракетно-космического холдинга.