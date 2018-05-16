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В офисе одной из структур Роскосмоса прошли обыски

15:49, 16.05.2018

Правоохранительные органы провели обыск на предприятии Роскосмоса ФГУП «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ)». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«Сегодня в рамках уголовного дела представители правоохранительных органов провели выемки в офисе ЦЭНКИ в Восточном административном округе Москвы. Изъята документация, представляющая интерес для расследования», — сказал собеседник.

Он не уточнил, о каком конкретно уголовном деле идет речь и кто проходит по нему в качестве фигурантов.

Ранее и. о. вице-премьера Дмитрию Рогозину предложили возглавить «Роскосмос» с перспективой создания на его основе ракетно-космического холдинга.

ПроисшествияПромышленность
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